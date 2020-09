超級豪宅地段再錄大額成交個案。據土地註冊處資料,渣甸山軒德蓀道6號屋地以8.3億元易手,新買家為WELL UNIQUE DEVELOPMENT LIMITED。

資料顯示,上述物業原由THE BISHOP OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN HONG KONG,即天主教香港教區持有,在1972年以135萬元購入。不過,2007年轉讓予香港天主教方濟會會長所持有。以最新成交價計算,該物業在過去48年間帳面升值614倍。

據悉,上述物業佔地16,587方呎,現有建築物實用面積7,993方呎,重建後樓面可增至9,952方呎。

是次新買家以公司名義買入上址,有機會需要支付30%辣招稅款,即約2.49億元。