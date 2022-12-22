二手蝕讓成風　11月私樓市場爆257宗虧損　十二年來單月新高

市況低迷，連環加息及疫情反覆等負面因素，持續打擊業主沽貨心態，減價、蝕讓個案蔚然成風，導致11月份轉手獲利比率及賺幅雙雙再下挫，反而蝕錢賣樓個案續增，月內多達257宗，為過去147個月、十二年多以來首度按月突破200宗蝕讓的水平。



綜合利嘉閣地產研究部及土地註冊處資料，今年11月全港1,525宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,252宗，佔比82.1%，較前月再跌5.5個百分點，連跌七個月，創2009年8月以來的160個月、逾十三年新低。

按物業區域劃分，11月份新界區表現最佳，以84.0%之數壓過港島成為獲利成功比率最高的分區，惟按月跌3個百分點；其次為港島區，報79.9%，按月跌8.2個百分點；至於九龍區表現遜色，只錄得79.3%，且按月大跌9.6個百分點。

按物業轉售價格分析，樓價介乎1,001萬至1,200萬元的中高價樓組別，獲利比率最高，錄得84.6%，按月跌1個百分點，涉及宗數88宗；而801萬至1,000萬元組別，月內獲利比率達83.8%，按月大減8.8個百分點，表現略勝整體大市。

11月私樓轉手獲利比率。（利嘉閣地產提供）

11月私樓易手平均僅賺45.1% 近十一載新低

數據又顯示，今年11月份每宗私樓轉手個案平均賺幅只達45.1%，按月急跌12.8個百分點，創自2012年2月後的近129個月、即近十一年新低。月內，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私樓買賣比例為36.9%，按月跌2.3個百分點，共錄562宗。

至於帳面錄得虧損者增至257宗，平均一日錄8.5宗，佔比按月大升5.3個百分點至16.9%，為自2009年8月以來逾十三年的按月新高，並連續兩月衝破一成水平；而平手的個案則有16宗，佔比也增至1%。

此外，上月10個獲利登記最多的屋苑之中，不再有百分百獲利的屋苑，獲利成功比率最高的屋苑為天水圍嘉湖山莊的90%，其次是將軍澳中心的88%。

獲利比率最高屋苑為天水圍嘉湖山莊，佔90%。（資料圖片）

日出康城二手平均僅賺17.1%

此10個屋苑當中，每宗平均賺幅介乎最少的17.1%至最多的89.7%不等。當中，嘉湖山莊成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達89.7%。至於上月榜內賺幅最低者為樓齡相對較低的日出康城，平均每宗只賺約17.1%，而次低者為愉景灣的25.1%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，11月下旬市況持續淡靜，一手新盤推售反應一般，二手同告冷清，加上期間疫情逐漸升溫，至12月單日確診人數回升至逾萬宗水平，另外，市場憂慮月中息口持續上升，致使較多業主仍急於出貨，當中不乏持貨期較短者，故明顯拉低獲利比率及賺幅。

展望12月份，本月截至16日為止的上半月，二手私樓轉手獲利比率進一步回落至81.8%的水平，當中損手的比例更增至17.4%，預期整月在基本市況無大變化下，全月獲利比率及平均賺幅料維持在相若水平震盪。