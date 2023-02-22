賣地計劃｜周四下午5時公布 新財年推12幅用地、全年供應逾2萬伙
撰文：蔡偉南
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【財政預算案】發展局局長甯漢豪將於明日（23日）下午5時舉行記者會，公布2023/24年度賣地計劃，地政總署署長黎志華及規劃署署長鍾文傑亦會出席。
財政司司長陳茂波今日發表新一份《財政預算案》時已預告，下年度賣地計劃有12幅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應，可建約20,550伙，較《長遠房屋策略》的1.29萬個單位年度估算需求高出約60%，亦創2018/19年度以來近四個年度的新高。
此外，新財年賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。
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財政預算案中有何減稅扣稅措施？
財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限$6,000；寬減2023/24年度首兩季差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，當局也建議由2023/24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額。另亦有其他派糖措施，包括延長交通津貼措施至今年10月底。