賣地計劃｜周四下午5時公布　新財年推12幅用地、全年供應逾2萬伙

【財政預算案】發展局局長甯漢豪將於明日（23日）下午5時舉行記者會，公布2023/24年度賣地計劃，地政總署署長黎志華及規劃署署長鍾文傑亦會出席。



財政司司長陳茂波今日發表新一份《財政預算案》時已預告，下年度賣地計劃有12幅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應，可建約20,550伙，較《長遠房屋策略》的1.29萬個單位年度估算需求高出約60%，亦創2018/19年度以來近四個年度的新高。

此外，新財年賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。