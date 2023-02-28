羅守輝再沽西環、北角等4舖位 套現近2.8億
撰文：蔡偉南
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由裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝，自去年9月起頻頻沽貨，新近再賣出4個舖位及商業物業，套現接近2.8億元。
市場消息指，最大額的成交為西環山道7至9號長發大廈地舖，成交價約1.55億元，面積約14,341平方呎。該舖分為兩個舖位，面積較大的部分約13,321平方呎，過去二十五年均由百佳超市承租，現時月租約41.6萬元。另一個舖位面積約1,020平方呎，現由雜貨屋以每月3.98萬元租用。整個舖位每月總租金約45.58萬元，新買家料享逾3.5厘回報。
其餘三舖位分佈中環、北角及西環
至於另一個舖位為中環昭隆街9號G2號舖，面積約1,419平方呎，成交價5,500萬元。該舖食肆以每月16萬元租用，新買家料回報3.55厘。
其餘兩個舖位則分佈在北角城市花園及西環般咸道，成交價分別達5,100萬及1,650萬元。合計4宗舖位成交，羅守輝共套現約2.77億元。
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