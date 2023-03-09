姜濤效應？　西環維壹再錄成交　三房海景戶近2800萬易手

人氣男子組合MIRROR成員姜濤，早前豪斥1,800萬元買入西環維壹一個海景兩房單位，令原本不算太為人熟悉的單幢豪宅維壹，備受關注，項目不僅租盤查詢量增多，新近亦錄得二手成交。



由於維壹只有一座、提供103伙，故二手買賣不多，過去平均每年不多於5宗。而早前放盤量約有10個，最平入場價2,800萬元起。然而，未知是否姜濤效應帶動，維壹新近再錄成交。

市場消息透露，最新一宗為維壹低層D室，實用面積1,127平方呎，三房連士多房間隔，望海景，原叫價2,800萬元，議價後以2,798萬元易手，屬於市價成交，呎價24,827元。資料顯示，上址原業主早於2011年以約1,925萬元購入單位，又以154萬元購入一個車位，入市總成本約2,079萬元，持貨至今約十二年，現帳面獲利約719萬元，期內升值35%。

西環維壹有不少明星業主。

姜濤首置入市 須付60多萬稅項

參考姜濤今年1月份買入的西環維壹中層單位，實用面積662平方呎，兩房間隔，望西九龍及昂船洲大橋一帶海景，成交價1,800萬元，呎價約2.7萬元。

姜濤當時入市須繳付67.5萬元稅款，佔樓價3.75%，反映是以首置名義入市。至於上述單位原業主於2019年以近1,700萬元購入單位，沽貨帳面獲利約100萬元或近6%。

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