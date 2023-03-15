瑜一開價　華懋2018年撃敗七財團投得　每呎補地價1.17萬

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋瑜一第1B期，銷售進入直路。發展商今午（15日）將公布首張價單，首批不少於50伙，包括一房至三房戶型，擬下周展開首輪銷售。翻查資料，瑜一為港鐵何文田站二期發展項目，2018年推出招標，當時被指是「百億地王」。

屬何文田站二期、補地價74.9億

據招標文件顯示，項目當時補地價金額為74.9億元，以可建樓面近64萬平方呎計，每呎樓面補地價約1.17萬元，賣樓收益分紅為25%，另須出價。計及補地價約74.9億元，連同發展商出價，項目當時估值約128億元。惟截標前夕，受山頂文輝道住宅地流標等不利消息影響，估值亦被下調。項目最終由華懋集團全資附屬公司力壓其餘七大財團奪得。

↓↓瑜一兩房示範單位↓↓

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參考華懋過去多次投得港鐵項目，荃灣西站項目（發展為全．城滙）及朗屏站項目（發展為朗城滙）。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中，第1A期預計關鍵日期為2024年7月26日、第1B期為2024年11月29日、第1C期為2025年5月5日。項目位置鄰近理工大學宿舍及豪宅天鑄。

而是次開價的1B期，涉一座大廈、提供183伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，佔近七成為兩房戶型，不設開放式單位。

高銀2016年奪何文田站一期 及後由鷹君接手

至於何文田站一期發展項目，於2016年由高銀（0530）奪得，當時補地價為62.8億元，以總樓面積74.27萬平方呎計，每呎樓面補地價約8,459元，需支付一筆現金及將日後賣樓收益35%向港鐵分紅。不過，由於高銀陷財困，項目於2021年由鷹君集團（0041）接手。