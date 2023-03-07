近三年首宗奢侈品租務　六福60萬租羅素街地舖　較高峰插水8成

中港兩地通關後零售市況回暖，曾為全港最貴街道的銅鑼灣羅素街，錄得疫情以來首宗高檔奢侈品牌進駐個案。市場消息透露，本地連鎖珠寶金行六福珠寶，新近以每月逾60萬元，承租羅素街8號一個面積逾3,000平方呎的地舖。該舖位在過去十三年，月租水平從未低於百萬元水平，是次新租金較舊租戶周大福回落70萬元或逾五成，同時也較2014年高峰期累挫78%。



上述舖位為羅素街8號地下3及5號舖，面積約3,068平方呎，舖位正向區內地標商場時代廣場及港鐵站，人流暢旺。有代理消息指出，該舖位已獲六福珠寶以逾60萬元租用，即成交呎租約196元，據悉租約期於本月起開始，目前舖位已經圍板，並隨即進行裝修工程。

羅素街8號地下3及5號舖，最新由六福珠寶租用，市傳月租逾60萬元。（代理相片）

過去13年月租從未低於100萬水平

事實上，上述舖位由銅鑼灣大地主之一的英皇國際持有，該舖位自2010年起過去十三年來，月租從未試過低於100萬元。

如在2010年舖位由法國奢侈品牌CARTIER卡地亞以每月約210萬元租用，及後零售市道進一步攀升，在2014年再由同系的英皇鐘錶珠寶以276萬元租用至2017年11月底，為舖位租金高峰水平。

英皇鐘錶珠寶高峰期月租276萬

不過隨後零售市道開始回落，英皇鐘錶珠寶在2015年9月份落實提早退租，舖位隨即由本地連鎖化妝店卓悅以每月約160萬元承租。而在2019年卓悅亦遷出舖位，並由另一家大型連鎖金行周大福租用，月租約130萬元，惟在周大福在2022年10月已在完約的情況下遷出，舖位至今交吉約半年。

以對上一份租約計算，六福最新月租逾60萬元，回落54%或70萬元。但若以2014年高峰期比較，最新租金水平已累挫78%或216萬元。

疫情期間羅素街無奢侈品進駐 短租客為主

有熟識銅鑼灣舖位租務的資深代理表示，在過去三年多疫情期間，羅素街從未有高檔奢侈品牌進駐，期間街道主要租務大多為售賣口罩、手機配件等雜貨的短租個案。至於長租個案方面，街內較理想的租務個案則為服裝店及食肆，如2021年5月份，引起「BM風」潮流、主打少女服飾的意大利速食時裝品牌Brandy Melville，以月租約60萬元，租用勞力士（ROLEX）舊舖羅素街8號地下1號及2號舖，租金較高峰期下挫超過八成。

而在2022年5月，原由英國名牌BURBERRY租用的羅素街金朝陽中心地下A、B舖至一樓複式舖位，則由「變形金剛」主題餐廳進駐，市傳月租約100萬元，較高峰期880萬元勁挫近90%。反映疫情期間的羅素街的租務個案，均不屬於高檔奢侈品。