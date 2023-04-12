戴德梁行：甲廈空置高、料租金再挫4%　核心區舖租全面回升

本港2月全面通關，商業活動逐漸復常，但受農曆新年傳統淡季影響，首季甲級寫字樓整體表現未有明顯反彈。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝今（12日）表示，目前寫字樓待租面積及待租率仍處於高水平，業主難以提高租金，預測今年全年租金下調幅度介乎2%至4%。



至於零售舖市出現回暖跡象，該行指，大部份零售區空置率回落，首季四大核心區連同元朗及屯門各錄得約1.1%至3.2%的租金升幅，結束疫情以來的跌勢。



整體甲廈平均呎租51.2元、按年跌8%

據戴德梁行資料，今年首季全港整體甲廈平均呎租為51.2元，按季回落1.5%，與上年同期相比跌7.9%。分區而言，首季度以港島東、九龍東的租金跌幅較為明顯，按季下調約2.3%及2.2%。期內中區超甲級商廈的平均呎租為105.2元，按季跌1%，按年則挫7.5%，為按年跌幅最傷的地區。

今年首季港島東、九龍東商廈租金跌幅較明顯，按季下調約2.3%及2.2%。（戴德梁行資料）

首季商廈淨吸納量錄負24.8萬呎

吸納量方面，蕭亮輝表示，第一季整體淨吸納量錄得負24.8萬平方呎，反映環球經濟前境不明朗情況下，企業仍以節省成本為目標，擴租需求普遍較少。整體待租率攀升至17.1%，涉及樓面約1,150萬平方呎。

他又指，香港2月全面通關，企業決策者得以訪港進行考察活動，加快落實在港辦公室擴張、減省樓面、搬遷或續租的決定，令寫字樓查詢及看樓活動逐漸回升。

惟這些活動後仍需要一段時間才能轉化成實際的租賃成交。蕭亮輝認為，2025年將會是寫字樓供應高峰期，預計市場需求未能追及供應，租金趨勢將繼續走下坡。

截至2023年第一季，全港甲級商廈平均呎租為51.2元，較高峰75.9元累挫32.6%。（戴德梁行資料）

四大核心區舖、元朗及屯門舖租反彈1.1%至3.2%

零售舖市方面，內地旅客回歸為香港零售市場帶來復甦動力，四大核心區舖租全面回升。據該行資料，銅鑼灣、尖少咀、中環及旺角今年首季平均呎租分別為783元、860元、378元及333元，按季回升1.1%至3.2%；至於元朗及屯門區平均呎租分別為277及211元，按季漲2.3%及2%。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，隨著海外和內地旅客重返香港，零售市道回暖，業主叫價態度轉趨強硬，核心區商舖租金結束自疫情以來的跌勢，各區租金均在低位按季回升，並錄得低單位數增長。

旺角、中環、尖沙咀舖位空置率回落

此外，各區舖位空置率普遍呈下降之勢，如旺角舖位空置率按季下降1.8個百分點至10.9%，中環則下降1.4個百分點至9.9%，尖沙咀下降1.2個百分點至15.5%，而銅鑼灣的空置率則維持在7.9%。

林應威預計，今年上半年仍是零售市場的適應期和摸索階段，雖然舖位租金升幅將比原先預期的快，料升約3％至8%，但預計明顯的反彈和擴張活動或要到下半年才能出現。

本港各零售區在今年首季租金回升，升幅1.1%至3.2%，中環區表現最理想。（戴德梁行資料）