內房佳兆業5500萬沽弦雅基座舖　劈價逾億　呎價不足1萬

再有內房企業沽貨。佳兆業集團（1638）與宏達控股合作的長沙灣半新盤弦雅，其基座商舖新近以5,500萬元沽出，成交價較兩年前叫價約1.7億元，大幅低約68%或1.15億元，每呎售價不足一萬元。

樓上住宅成交呎價2.1萬

上述舖位為長沙灣醫局街203號弦雅基座商舖，包括地下及1樓，共有4間商舖，建築面積由1,375至1,582平方呎，總面積約6,068平方呎，以成交價5,500萬元計，成交呎價9,064 元。上述4個商舖中，暫時只有3號舖位租出，面積約1,566平方呎，月租約4.2萬元，其餘3個舖位仍在待租。

據了解，佳兆業早在2021年以1.7億元放售上述弦雅基座商舖，若以現時成交價計，成交價較兩年前叫價低1.15億元或68%。弦雅為單幢住宅，涉及95伙，至今累沽出逾93%，平均成交呎價2.1萬元，2021件底已經入伙。

佳兆業近年頻頻沽貨

翻查資料，佳兆業或相關人士，近年亦有出售其他大碼物業，如貝沙灣第三期貝沙徑17號屋連平台及車庫，去年7月份以3.63億元沽出予一名本地富豪，成交呎價接近9.2萬元，成交價及呎價均創貝沙灣的新高紀錄。

此外，在2021年11月，佳兆業與商人陳壯榮等持有的啟德跑道區第4B區4號地盤，以79.5億元轉讓予新世界（0017）及遠東發展（0035）合組財團。