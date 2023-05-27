沙田區蝕讓成風　第一城兩房3年半帳蝕18萬　薈晴開放式6年貶值2%

二手市場轉淡，沙田區連錄兩單蝕讓個案。其中，沙田第一城一伙兩房戶，三年半帳蝕18萬元易手，另同區馬鞍山薈晴一伙開放式單位，持貨6年貶值2%離場。



世紀21分行高級分行經理袁麗詩表示，是次成交為沙田第一城50座中層A室，實用面積284平方呎，屬兩房間隔，座向西南望山景。單位於7個月前以533萬元價放盤，及後減價26萬元或5%，以507萬元成交，呎價17,852元。

據知，原業主於2019年9月以525萬元，持貨逾3年半，是次轉手帳面蝕讓18萬元，單位期內貶值約3.4%。

薈晴暫錄10宗二手成交 當中四成需蝕讓

另外，同區馬鞍山薈晴亦錄一宗蝕讓成交。涉及單位為1座中層B05室，實用面積230平方呎，屬開放式間隔，望內園景。單位一年前以380萬元叫價放盤，新近以350萬元沽出，減幅約8%，呎價15,217元。

據知，原業主於2016年11月以356萬元買入單位，持貨逾6年，是次轉手帳面蝕讓6萬元，單位期內貶值近2%。

撇除上述個案，薈晴今年1月至今，暫錄10宗二手買賣，當中4宗帳面需損手，帳面蝕幅由1%至10%不等，而餘下帳面獲利個案，最多亦賺不多於一成。