內地生預繳一年20萬租大圍單幢樓珀玥　呎租70元高過柏傲莊

大圍大型商場圍方開幕，帶動同區租務成交，有內地生在沒有睇樓的情況下，支付近20萬元租用珀玥一房單位，呎租高達70元，創下屋苑歷史新高，更高於大圍站上蓋大型屋苑柏傲莊的呎租高位。



美聯物業首席助理聯席董事吳焯誠表示，是次租賃成交為大圍珀玥中層B室，實用面積228平方呎，屬1房間隔。新近以月租16,000元租出，呎租高達70元，創下同屋苑歷史新高，較屋苑本月平均呎租約60元高出逾1成半。

原業主2018年以569.7萬元購入單位，以是次租值計算，租賃回報約3.4厘。

珀玥。（資料圖片）

未睇樓一炮過畀20萬租 同價錢可租入新樓柏傲莊？

新租客為內地生，心儀大圍區租盤，見大型商場圍方開幕，令到同區租盤變得搶手，甚至部分屋苑出現「零匙盤」的情況。於是在市場租盤變得短缺，見上述單位裝潢新淨，且附傢俱，在目前租客仍未搬走情況下，未睇樓以預繳一年租金19.2萬元租入單位，呎租逾70元，創屋苑歷史新高，較屋苑本月平均呎租約60元高出逾1成半。

以柏傲莊今年開放式及一房租務成交作參考，目前月租成交介乎14,000元至18,000元，呎租介乎50元至60元。若取一個平均租金作計算，即月租16,000元，呎租大約55元，比起上述成交無論月租，抑或呎租亦要較便宜，料新租客以相同價格可以租用同屬大圍市區、樓齡較新、配套較好的柏傲莊開放式或一房單位。