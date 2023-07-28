居屋王凱樂苑大減一成　呎價跌穿1.1萬　持貨3年業主仍大賺兩球

有西九居屋王之稱的長沙灣凱樂苑，近年因以未補地價成交價高昂而聞名。屋苑一伙兩房單位放盤兩個月，累減52萬元或10.8%，以428萬元成交。原業主持貨三年大賺近200萬元離場。



中原分區營業經理馮健平表示，是次成交單位為凱樂苑E座低層8室，實用面積391平方呎，屬兩房間隔，望園景。原業主因換樓，故於6月以未補地價480萬元叫價放盤，及後7月因應市況減至440萬元獲買家洽購，議價後新近以未補地價428萬元成交，累減52萬元，減幅達10.8%，屬低市價2%成交，呎價為10,946元。

翻查成交，上述屋苑同類型單位最近三個月呎價介乎11,421元至14,399元，最低成交呎價單位為凱樂苑A座低層20室，成交價為450萬元，實用面積為394平方呎。最近三個月同類型單位成交呎價從未跌穿11,000元，料是次成交呎價為最近三個月新低。

↓↓凱樂苑A座低層20室↓↓

持貨三年大賺200萬

新買家為外區上車客，睇樓幾個月，見業主最近下調售價，加上單位可享內園景，故買入單位自用。

據了解，原業主於2019年9月以236.95萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利191.05萬元離場，單位期內升值81%。