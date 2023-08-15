元朗PARK YOHO開放式戶320萬沽　四年帳面蝕近30%

元朗大型屋苑PARK YOHO錄得一宗大幅蝕讓個案，屋苑一伙實用面積251平方呎的開放式戶，以320萬元沽出，過去4年帳面貶值約29.3%。



美聯聯席區域經理張瑋津表示，上述成交個案為PARK YOHO NAPOLI 28座低層E室，實用面積251平方呎，為開放式戶。該單位近月以「蝕讓價」330萬元推出放售，議價後再減價10萬元，最終以320萬元賣出，成交呎價約12,749元。據代理放盤相片，單位設有一組衣櫃連閣樓的家俬組合。

「蝕讓價」330萬放售 終再劈10萬沽

據悉，原業主在2019年5月一手買入該單位，當時買入價452.6萬元購入該單位，帳面蝕約133萬元或約29.3%。

↓PARK YOHO NAPOLI 28座低層E室↓

PARK YOHO GENOVA三房1060萬 蝕28%

翻查屋苑成交資料，今年該屋苑錄得21宗蝕讓個案，蝕讓幅度介乎1至28%。蝕幅高達28%的個案為PARK YOHO GENOVA 17座中層A室，實用面積834平方呎，三房戶，在5月份以1,060萬元沽出，較2018年7月買入價1,480.55萬元，帳面貶值約28%。