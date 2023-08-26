凱柏峰III賣138伙　發展商：暫沽73伙套現逾5.8億｜持續更新

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III ，今日（26日）於尖沙咀進行首輪開售，共138伙單位，折實平均呎價16,308元，折實入場價577萬元。項目昨日下午3時截票，累收逾2300票，超額認購15.6倍。



【14：00】發展商：暫沽73伙

信和置業執行董事田兆源表示，凱柏峰III今日上午展開首輪銷售，暫沽73伙，套現逾5.8億。他指，買家多為年輕家庭客及專才，亦有外籍人士，大部分為用家及換入更優質單位的換樓客。

【11：50】 逾60伙已沽出

發展商表示，首小時逾60伙已被揀選。

【10：30】信置：準買家多為外籍人士及年輕家庭

信和置業執行董事田兆源表示，揀樓程序將會於10時半開始，當中有不少準買家為外籍人士及年輕家庭，相信銷情不俗。

田兆源（中）表示，揀樓程序將會於10時半開始，當中有不少準買家為外籍人士及年輕家庭，相信銷情不俗（林靄怡攝）

【10：20】陳永傑：不少投資客看好樓盤潛力

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，表示由於是次凱柏峰III的開價較過往兩期低，吸引了過往1、2期的向瑀客入手。他亦指，因為政府的引入專才計劃，刺激租務市場，所以準買家當中也有不少的投資客，看好樓盤的投資潛力。預計凱柏峰III未來的租盤能達到45至50元呎租水平。

他指，壞消息已出盡，相信最壞時間已過去，市場靜待好消息如施政報告會否減辣。

（林靄怡攝）

【10：15】布少明：有買家或購兩伙一房單位

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明估計，凱柏峰III銷情理想，預計可以沽出8至9成單位。他指，市場上已知有客人有意選購兩伙一房單位，涉資1200萬。新盤客源有7至8成為年輕人，可見現時上車門檻較過往降低了。

至於一手市場方面，本月暫錄1500宗，較上月的620宗上升一倍，可見市場仍有購買力，不過要等待價錢合適才會出手。

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【10：00】

銷售於今早10時展開，售樓處設於尖沙咀帝國大廈，項目於昨日已完成抽籤程序。現場所見，售樓處門外開始出現人龍，有超過70位準買家及代理們排隊準備登記。

↓↓凱柏峰III銷售現場情況↓↓

周六首輪推售138伙 入場單位折實576.7萬

凱柏峰III日前推出兩張價單合共238伙，而首輪銷售將推出其中138伙發售，當中單位戶型涵蓋17伙一房、113伙兩房，以及8伙三房單位，實用面積介乎340平方呎至719平方呎。折實入場單位為3A座10樓C室，面積為340平方呎，屬一房間隔，折實入場價為576.71萬元，呎價為16,962元。

凱柏峰III全盤提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位，屬日出康城項目首次推出開放式單位， 項目預計關鍵日期為2025年1月15日。