荃灣萬景峰頂層複式戶4800萬沽　較兩年前同類特色戶跌價25%

市況回落，部分買家趁機吸納優質戶，豪宅市場也不例外。荃灣區近日錄得一宗大額成交，荃灣萬景峰頂層複式特色戶以4,800萬元易手，呎價21,267元。單位較最初叫價，累積減價1,200萬元。



美聯物業分行高級營業經理石家誠表示，該單位為荃灣萬景峰3座頂層複式連天台單位戶，實用面積約2,257平方呎，並附有311平方呎平台及836平方呎天台，屬5房間隔。

據了解，業主早前叫價6,000萬元，比銀行估價的5,000萬元高出近17%。及後獲區內家庭客洽購，該組買家鍾情單位位處高層，可望開揚大帽山山景及荃灣市景，故議價以4,800萬元入市，較最初叫價低1,200萬元，折合呎價21,267元。

較過往同類型單位跌價兩成半

原業主2007年以2,086.8萬元購入單位，持貨16年，是次轉手帳面獲利約2,713.2萬元，單位升值約1.3倍。資料顯示，對上一宗屋苑同類型單位成交為2021年錄得，單位位於2座，實用面積約2,690呎，當時成交價達6,380萬元，呎價達23,717元。反映過去兩年，同類型單位跌價24.7%。