內地生經高鐵抵港後一小時簽租約　一炮過付13萬租旺角ONE SOHO

信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的旺角ONE SOHO近月陸續交樓，項目租務成交持續，於本周初單日錄得3宗。其中有內地學生經高鐵抵港後，拖住行李直接前往睇租盤，並於一小時完成簽約，以每月1.68萬元租用該盤一伙一房戶。該名內地生更以現金形式，一炮過繳付逾13萬元的租金及按金。



ONE SOHO吸引到內地客承租。富榮地產代理鄭運就表示，該盤一伙低層A3室，實用面積287平方呎，一房間隔，業主「即日收樓、即時租出」，以每月約1.68萬元租出，呎租約58元。

代理：內地生來自東莞 「租酒店錢都慳番」

鄭運就又指，新租戶為來自東莞的內地大學生，該名租戶經西九龍高鐵站來港，抵達香港後即時拖著行李睇租盤，並即時簽約，於抵港後一小時已完成租務，直言連「唔洗租地方住、酒店錢都慳番」。又指租戶見ONE SOHO靠近旺角港鐵站及大型商場朗豪坊，故爽快租用單位。

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半年租金連按金一次過繳逾13萬

是次單位的新租戶內地生，以現金形式，一炮過繳付半年租金，合共約10.08萬元，另外再加兩個月按金3.36萬元，即一次過向業主繳付13.44萬元。單位業主於2021年5月以586萬元買入上述單位，是次租出單位享有回報約3.44厘。

此外，ONE SOHO亦錄得其他租務個案，該盤低層B1單位，實用面積285平方呎，一房間隔，以月租1.7萬元租出，呎租約60元。據了解，該單位買入價約643.5萬元，回報率逾3.1厘。