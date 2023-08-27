大埔錄兩宗內地生租樓　繳年租27萬租逸瓏灣三房　零議價租天鑽

暑假檔期租務市場轉旺，內地生持續來港租樓。有內地生為方便上學，預繳一年租金共28.68萬元，租用大埔白石角逸瓏灣三房戶，平均每月2.39萬元；另大埔天鑽亦獲內地生零議價1.8萬元租大埔天鑽。



中原地產分行分區營業經理吳嘉權表示，是次租賃成交為白石角逸瓏灣1期18座中層C室，實用面積885平方呎，屬三房連套房及儲物房間隔，單位最初以2.4萬元叫價放租，議價後以2.39萬元租出，呎租27元。

據了解，新租客為4名內地男學生，為方便上學，亦見屋苑配套完善，環境舒適，即以先付一年租金形式租入單位自用，即涉及28.68萬元。據了解，業主則於2016年以815萬元購入單位，租金回報約3.5厘。

白石角逸瓏灣。（資料圖片）

內地學生零議價 1.8萬租大埔天鑽

另外，大埔天鑽亦錄內地生租樓個案，中原地產分行經理吳華彩表示，涉及為15座中層G室，實用面積457平方呎，屬兩房間隔，位最初以1.8萬元叫價放租，即零議價租出，呎租約39.4元。

至於，新租客為2名內地學生，同樣為方便上學，及見屋苑樓齡較新、租金合理，即以先付一年租金形式租入單位自住，即涉及21.6萬元。據了解，業主於2019年以約679萬元購入單位，租金回報約3.2厘。