屯門黃金海岸銀主盤開價380萬　兩年先後「八按」借錢｜多圖

屯門黃金海岸有兩房單位淪為銀主盤推出拍賣，涉及兩房開價380萬元，呎價較同類單位大幅低近四成。據悉，該單位於兩年內先後8次向財務機構貸款。據放盤圖片所見，內櫳企理，亦可望海景及內園景。



開價平過同類單位近4成

據忠誠物業拍賣顯示，上述推出的銀主盤為屯門黃金海岸10座中層D室，實用面積535平方呎，可望海景，屬兩房連梗廚間隔，開價380萬元，呎價約7,103元。

參考同類成交單位，屬鄰座中層D室，實用面積535平方呎，於2022年3月以615萬元沽，呎價為11,495元，即上述銀主盤拍呎價大幅減38%。

↓↓香港黃金海岸10座中層D室↓↓

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兩年先後「八按」借錢

資料顯示，該單位於2019年先後2次申請按揭貸款，及後於2020年亦先後3次向三間財務機構申請按揭貸款，各涉及60萬元及100萬元的貸款。最後單位再於2021年向三間財務機構按揭貸款，當中一筆涉資70萬元。

至於，原業主於2019年以550萬元買入該單位，亦於2019年至2021年的2年間，先後8次把單位抵押向多家財務機構貸款，最終單位亦難逃淪為銀主盤的命運。