荔枝角居屋清麗苑現銀主盤　兩房已補價330萬沽、創屋苑三年新低

近年息口多次上揚，導致市場上銀主盤數量急增，同時令不少買家趁機「執筍盤」。忠誠拍賣今日推出17項物業，當中逾半物業為銀主盤，惟最終僅錄一宗成交個案，荔枝角居屋清麗苑一伙兩房銀主盤，以自由市場330萬元拍出，雖然成交價較開價搶高20萬元，但仍創下屋苑過去三年內的新低紀錄。



忠誠今日下午舉行拍賣會，推出17項物業，當中包括住宅、非住宅，以及車位，當中超過一半為銀主盤。唯一沽出的物業為荔枝角清麗苑麗建閣（C座）低層8號室，實用面積約411平方呎，屬兩房間隔。該單位自由市場開價為310萬元，每口叫價5萬元，最終略搶高至330萬元成交，成交呎價約8,029元。

創下同屋苑三年新低價

翻查資料，由2020年9月至今清麗苑兩房一共錄得76宗成交，成交價介乎360萬元至598萬元。過去三年內成交價最低單位為清麗苑麗裕閣（B座）低層3號室，實用面積約411平方呎，同屬兩房間隔，於2022年11月以360萬元成交。因此，是次銀主盤以330萬元成交，創下了同屋苑三年內新低價。

銀主盤睇樓人數上升三成

銀主盤數量上升，加上往往以低於市價出售，銀主寧願「要錢唔要貨」，令到不少買家開始將目光由新盤及二手市場，轉移到拍賣會上。忠誠拍賣行拍賣部總經理鄭世條表示，銀主盤吸引市場目光，近月睇樓人數有增無減，估計近期銀主盤的睇樓人數上升三成。