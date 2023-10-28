內地專才忍手等減辣　成功鋤價入市、慳兩球再賺4厘息｜樓市燈神

新一份施政報告提及多項樓市減辣措施，不過似乎一眾本地業主都唔敢進取反價，繼早前被一眾上車客鋤價，睇嚟放寬辣後，未來仲會多一班內地專才鋤價。燈神同各區代理傾開計，發覺減辣之後市場的確多咗成交個案，而且更加有內地專才入市情況，不過暫時睇對樓市成交價並沒有提振作用，因為呢一班內地專才亦非等閒之輩，見到勢色唔對就繼續採用「你唔平、我唔買」嘅策略，務求要鋤到靚價才肯入市。



而且仲有預咗繳付高達30%辣招稅的內地專才，見近月市場一直吹風話大機會減辣，最終成功等到施政報告公佈減辣招後才入市，慳稅超過兩球，仲估計會拎筆錢去做定期，賺埋逾4厘息，唔使被政府庫房鎖死資金。



睇返周三施政報告後樓市情況，隔日荃灣縉庭山就錄得一宗內地專才入市個案，斥資962.3萬元買入該屋苑一伙實用面積800平方呎的三房套單位。呢個單位最早喺2022年6月推出放盤，叫價1,300萬元，本身已經冇人要，最近已經降價至998萬元，喺施政報告後就再被內地專才鋤價至962.3萬元易手，即係對比最初叫價低咗約26%，而對比最近叫價亦要賣平約3.6%。

減辣後內地專才鋤價3.6%入市 慳稅255萬

如果喺施政報告前入市，該名內地專才就要「先繳後退」BSD，即係先付樓價30%的辣招稅，直至成為香港永久居民才可退還辣招稅等大部份稅款。不過現時改為「先免後繳」，意味該名內地專才只需要繳付與港人首置人士相同的稅款，以上述成交價計算，僅需付約樓價3.45%，即約33.2萬元，反映咗內地客入市的即時成本大幅減少26.55%，即係慳咗大約255萬元。

荃灣縉庭山。（資料圖片）

代理：唔至內地買家、全部買家都「貪平」

燈神同促成上述交易的代理傾過計，其實該名內地專才來港已經有一年，見施政報告落實為專才減辣，加上本身也希望長遠定居香港，讓子女在港成長，因此立即入市上車，「始終買磚頭好過租樓住」。代理又話，其實依家內地客同本地客入市成本已經無異，內地專才可以本地首置客稅率入市，若未能成為香港永久性居民，日後才需補回辣招稅。

燈神認為，喺息口趨升情況持續下，目前整體樓價已經由高位回落咗10至20%，如果現時內地專才選擇入市，只要順利取得香港身份證，基本上手頭上大部份資金不需要再擔心被BSD辣招封鎖，所以現時絕對係內地客鋤價的最好時機。至於代理就話，其實依家唔至係內地買家「貪平」，而係所有買家普遍都係「貪平」心態，所以鋤價幅度特別大，而業主方面，雖然樓市有減辣措施，不過基本上大部份業主都冇意欲反價，暫時放盤叫價跟施政報告前大致相若。

將軍澳君傲灣。（資料圖片）

減辣吹風多時、內地專才忍手至落實政策才入市

至於將軍澳亦都有內地專才入市，斥資790萬元買入港鐵將軍澳站旁的君傲灣兩房單位。據促成交易的代理透露，該單位原本叫價808萬元，雖然施政報告有減辣好消息，但業主都唔敢反價怕嚇走買家，最終就被內地專才議價，終輕微議價18萬元以790萬元成交。

代理就話，其實依位買入君傲灣兩房單位的內地專才，本身都預咗要繳付高達樓價30%的辣招稅，不過近一兩個月，市場上各個界別一直呼籲政府減辣，而且不少市場人士都話減辣機會大增，所以就早早準備喺施政報告公佈後隨即入市。

慳稅兩球做定存賺4厘息、好過被政府鎖死資金

今次減辣的確對內地專才相當有利，以上述君傲灣單位計，即時要繳交的稅款由樓價30%，大幅降至3%，與本地首置客看齊，涉及慳稅金額高達213.3萬元，如果不減辣依筆錢將被鎖死在政府庫房大約7年，以目前定存息口逾4厘計算，對買家將會係一個大損失，亦欠缺靈活性。