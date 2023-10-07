為何誠哥懷念李光耀？　歷年百億大刁均與新加坡交手｜樓市燈神

長和系創辦人兼高級顧問李嘉誠，全球商界縱橫數十年，自然相識滿天下。新加坡已故建國總理李光耀更係佢好友。早前新加坡傳媒為李光耀百歲冥壽，訪問了數名與李光耀有深交嘅人士，李嘉誠自然是其中之一。兩人惺惺相識，李嘉誠更明言雙方無所不談，可知兩人關係何等密切，李嘉誠更喺訪問中眼泛淚光，表示時常懷念對方。兩人私交甚篤外，李嘉誠旗下的長和（0001）及長實（1113）與星資交手多次，其中包括和黃於2014年將零售業務的屈臣氏24.95%股權，售予新加坡主權基金淡馬錫，作價高達440億元。



李嘉誠與李光耀，一位是身家達3,000億元的香港首富，另一位是新加坡前總理，兩人均是「強人」。前者為其商業奠下基礎，後者則為現今新加坡締造者。或許兩人都係開創者，所以較易產生一見如故之感。李嘉誠喺訪問中更透露，曾在一次晚飯中，兩人就有關經濟及商業等議題交流後，他與李光耀建議對方從商，李光耀就反建議李嘉誠從政。從李嘉誠寥寥數語，已反映出兩人關係何等親密！因此李嘉誠喺訪問尾聲，真情流露地表示時常懷念這位故友。

燈神看畢這段只有5分鐘左右的訪問後，突然好奇心大發，希望了解到誠哥喺新加坡投資情況。地產業務正是長和系其中一項主業，長實喺獅城有不少地產項目。睇返往績，地產項目外，長和與星資機構有不少規模高達數百億元的「大刁」。相信亦係令誠哥時時懷念新加坡建國總理李光耀嘅原因之一。

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不足一年兩度沽售國際貨櫃碼頭股權 套現412億

當中包括喺2005年至2006年期間，當時和記黃埔將部份香港國際貨櫃碼頭的股權出售予新加坡港務局（現稱PSA國際港務集團，為新加坡主權基金淡馬錫旗下公司）。

最初喺2005年6月以72.15億元向新加坡港務局，出售香港國際貨櫃碼頭20%及中遠國際貨櫃碼頭10%權益，並獲利55億元。及後2006年4月份，和記黃埔又以340億元作價，向新加坡港務局出售和黃港口20%股權，並獲利243.8億元。即係誠哥喺一年唔夠嘅時間，成功套現約412億元，規模相當誇張。

碼頭業務及零售業務是和黃的重要業務，公司願意將部份權益割愛予淡馬錫等星資機構，反映出誠哥如何看重星資企業！

1989年，李嘉誠以香港為集團發展基地，對前景充滿信心。香港國際貨櫃碼頭在葵涌貨櫃港的六號碼頭落成，標誌著香港邁向成為全球最繁忙港口之一。﹙黃永俊攝﹚

屈臣氏權益440億沽予新加坡主權基金淡馬錫

完成重磅碼頭大刁的8年後，於2014年3月，和黃突然暫緩分拆旗下零售業務的屈臣氏上市計畫，原來係要同新加坡主權基金淡馬錫做生意！誠哥當時把屈臣氏24.95%權益售予淡馬錫，套現440億元（折合約41億歐元）。當時誠哥更笑說，買賣事屬正常，不要再以他出售資產來說他撤資。

誠哥：星港兩地是競爭和合作的混合體

燈神睇返過去多年歷來大刁，誠哥屢次與新加坡交手，反映與新加坡之間關係非常緊密之外，正如誠哥喺受訪影片中提到最近在手機玩Ai人工智慧，問「香港與新加坡是否競爭對手?」，得出來的答案是「星港兩地是競爭和合作的混合體」。

誠哥引用AI的說法，道出星港兩地之間的微妙關係，那麼誠哥及其家族與星資機構之間的關係又如何？包括其次子李澤楷，在新加坡亦有不少投資，當中富衛在新加坡亦設辦公室，早前特首李家超更前往參觀。從上述的例子可以得出友好與合作的結論。

2000年李澤楷盈動擊退新加坡電信，以2300億元全購香港電訊，並合併成為電訊盈科。（資料圖片）

23年前李澤楷盈動擊退新加坡電信 2300億全購香港電訊

當然商場上有合作，亦會有競爭，最令人難忘及經典的一役是李澤楷旗下的盈科數碼動力，成功擊敗新加坡電信而抱得香港電訊這個美人歸。

就喺2000年1月份，當時擁有香港電訊的英國老牌電訊公司大東電報局，就公布與新加坡電信磋商有關香港電訊合併計劃。不過喺當年2月份，英國大東電報局就證實同時收到誠哥幼子李澤楷旗下盈科數碼動力（下稱盈動）嘅建議，話要將盈動跟香港電訊合併。

最終同年2月底就公佈盈動成功擊退新加坡電信，以2,300億元代價，全購香港電訊，並合併成為電訊盈科。

新加坡基金208億買波老道撻Q 誠哥沒收20億訂金

至於近年最受矚目為半山波老道21號21 BORRETT ROAD豪宅項目，長實喺2022年9月份以207.66億元沽出予新加坡基金公司華瑞資本。不過最終買家縮沙，撻Q收場遭誠哥旗下長實沒收20.76億元訂金，成為歷來殺訂金額最大宗個案！