拿督千金輸鑊甘　莊思敏買劏舖、納米樓、的士牌全敗陣｜樓市燈神

涉資至少近14億元的JPEX案轟動全城，全港有多達超過2,000人懷疑中招受騙。向來熱衷投資嘅拿督千金、藝人莊思敏亦捲入事件當中，日前仲主動聯絡警方，由大馬趕回香港協助調查，仲話自己都成為苦主之一，預計喺JPEX案中會損失約50萬元。燈神睇返莊思敏過去投資戰績，無論喺物業投資定係今年先開始投資嘅的士牌，似乎真係「玩邊樣輸邊樣」，絕對稱得上為「投資界明燈」。



莊思敏過去投資戰績差劣，一早已經被外界形容為「地獄黑仔王」、「燈神界KOL」，事關佢近年幾乎「買乜輸乜」，完全離不開「輸錢」兩隻字！最令燈神印象深刻，就係拿督千金早年趁零售市道處於上升周期，大膽投資銅鑼灣「劏舖」，早喺2005年同人夾份以180萬元買入銅鑼坊商場一個劏舖，面積僅僅只有40平方呎。

步家燕姐後塵 投資劏舖慘敗

雖然合資買舖可以分擔風險，不過劏場舖位往往都離不開大幅蝕讓嘅命運，最終依個劏舖就喺2021年5月份以60萬元沽出，即係帳面足足蝕咗120萬元或67%，暫時成為咗莊思敏最蝕嘅一次投資，亦成為家燕姐佐敦廣場劏舖慘輸9成後的另一演藝界悲劇！

六球買何文田納米樓 樓上同類單位要蝕15%

除咗劏舖慘痛經歷外，莊思敏似乎都幾鍾意面積細小嘅物業，佢喺2017年4月就斥資逾626萬元買入何文田加多利軒一個實用面積264平方呎嘅「納米樓」，呎價高達23,828元，貪佢位處市區容易收租。

但眾所周知，近一至兩年香港地蝕得最甘就係納米樓，基本上市區納米單全方位爆出蝕讓潮，閒閒地都要輸10至20%。睇返近期的成交紀錄，莊思敏持有嘅單位，樓上高幾層嘅同類戶型已經出現蝕讓15%，成交價已降至590萬元，照咁睇莊思敏所持單位，相信都已經出現帳面貶值嘅情況。

加多利軒。（代理相片）

買的士牌後隨即遇牌價急挫 市區的士牌曾跌至357萬

除著物業投資「頭頭碰着黑」，熱衷投資嘅莊思敏近年亦開始改變策略，不過眼光方面依然「麻麻地」。佢早前喺6月份就透露轉戰其他範疇，以400萬元向歌手AGA（江海迦）未婚夫鄭子邦（的士邦）購入的士牌投資，不過的士牌隨即下跌。睇返香港的士文易所資料顯示，市區的士牌最新報價由6月份415萬跌至最新的385萬元，但值得留意其實8月底，市區的士牌價更低見357萬元。

投資加密貨幣料損手50萬

至於莊思敏最新捲入的JPEX案，聽聞佢都成為苦主之一，仲透露自己喺事件中損失咗大約50萬元。雖然暫時仲未知JPEX案未來發展情況，但係估計都係難以出金，睇怕莊思敏都要有心理準備，預計全數50萬元將會Total Loss。