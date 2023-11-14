曾被截糊失「心頭好」　6日後遇同層單位　終擲530萬買新葵芳花園

撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，新葵芳花園有兩房戶以530萬元沽出， 原業主持貨32年，帳面賺逾四球離場。據知，新買家鍾情新葵芳花園，曾出價548萬元但被截糊失「心頭好」，終於在6日後發現同層2號室有放盤，即以530萬元入市，成功買平18萬元。

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵芳花園B座高層2號室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔。原業主於今年7月以650萬叫價放盤，及後於11月初減價至592萬元，於數日前因見同層單位以555萬沽出，決定減價賣樓。

↓↓新葵芳花園B座高層2號室↓↓

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持貨32年　帳面獲利441萬離場

至於新買家則鍾情新葵芳花園，於6日前睇中成交單位同層7號室，並追價至548萬元有意入市，惟被另一買家出價555萬元截糊而失「心頭好」。不過於6日後發現2號室有放盤，則決定還價520萬元。最終經雙方議價後，以530萬沽出單位，呎價為12,771元，較早前有意入市時成功買平18萬元。

至於，原業主於1991年89萬元買入，持貨32年，是次轉手帳面獲利441萬元，單位期內升值近5倍。

新葵芳花園。
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