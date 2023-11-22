啟德龍譽銀主盤380萬推拍　低過買入價32%　曾二按借120萬｜多圖

再有銀主盤推出拍賣，啟德半新盤龍譽一伙中層開放式單位，新近淪為銀主盤，以380萬元推出拍賣。原業主於四年前入市，一度將單位抵押至財務機構，承做二按借貸120萬元，終淪為銀主盤。是次銀主叫價較網上銀行估價低25%至28%，同時也較2019年4月買入價低32%。



據拍賣行資料顯示，上述推出的銀主盤為啟德龍譽1A座中層C室，實用面積約245平方呎，屬開放式間隔。銀主新近以380萬元推出拍賣，呎價約15,510元。據單位圖片顯示，內櫳新淨，開放式廚房設計，望啟德河景。

↓↓龍譽1A座中層C室↓↓

曾二按借貸120萬 現低估價逾兩成

據資料顯示，原業主於2019年4月中558萬元買入單位，於2021年將單位二按至財務機構並貸款約120萬元，連同最初買入時向本地大型銀行上會的按揭貸款計，單位於2019年至2021年的兩年間，僅先後將單位抵押2次後便淪為銀主盤。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為529萬元，而恒生估價則為509萬元。即最新叫價較估價低出25%至28%，若以是次銀主叫價計，單位帳面貶值178萬元或31.9%。