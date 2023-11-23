居屋雍盛苑淪「提款機」　廿一年借貸16次　銀主叫價300萬開拍

居屋再淪為「提款機」，粉嶺居屋雍盛苑有兩房銀主盤新近在拍賣行推出，各以自由市場300萬元及綠表市場220萬元開拍。該兩房單位於二十一年期間有多達16次按揭紀錄，多年來總貸款金額涉及631.9萬元。



據拍賣行資料顯示，上述推出的銀主盤為粉嶺居屋雍盛苑中層14室，實用面積429平方呎，屬兩房間隔。銀主分別以自由市場及綠表市場各以300萬元及220萬元開價，呎價各6,993元及5,128元。

2000年至2021年屢次借貸16次

資料顯示，原業主於2000年以64.87萬元買入單位，及後先後多次將其抵押借貸，向多家財務機構貸款，連同最初買入時上會的樓宇按揭計，單位於2000年至2021年期間，已多達16次按揭紀錄，涉及金額由1.5萬元至171.9萬元，合共涉及貸款金額631.9萬元。

其中最誇張的一筆為於2018年7月向本港一間大型銀行承造一筆約171.9萬元的按揭貸款。另外，亦曾於2020年11月至2021年1月中的兩個半月內，先後3次再轉按至3間不同的財務機構貸款，涉及金額由1.5萬元至32萬元，最終該單位於2021年遭債務人申請破產令，終淪為銀主盤。