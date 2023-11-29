3年前擬借「9成呼吸Plan」入市　長沙灣睿峰兩房終狂蝕32%離場

市區半新盤錄得一宗大幅蝕讓個案。入伙逾一年半的長沙灣睿峰，該屋苑一伙兩房戶以629萬元沽出，較三年前買入價931.1萬元，大幅貶值約32%。值得留意，單位原業主在3年前人市時曾向發展商申請採用佔價90%的「包借呼吸Plan」。



上述成交單位為睿峰東翼中層F室，實用面積408平方呎，採兩房間隔，剛在11月20日以628萬元沽出，成交呎價約15,392元。

惟翻查資料，原業主於2020年以931.1萬元購入上述單位，以最新成交價628萬元計算，持貨約3年，帳面勁蝕303萬元，蝕幅更高達約32%。

睿峰近年曾現按揭風波

長沙灣睿峰（前稱恆大．睿峰）原由中國恒大（3333）持有，惟在2021年轉讓予合夥股東鼎珮集團後鬧出按揭風波。部分買家原採用發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」的90%一按，惟在項目轉讓後只獲發展商提供80%一按，因而無法上會、被殺訂及追收利息。及後數十名買家分別向消委會、一手物業銷售監管局等多個部門求助。

一手買入時要求樓價90%「包借呼吸Plan」

而據成交紀錄冊資料，上述大幅蝕讓個案的原業主，在一手買入單位時，採用建築期付款辦法，並向發展商申請 「成交金額 90% 第一按揭」，即該名業主採用「包借呼吸Plan」。不過該單位在2022年6月份才向一家財務公司承做按揭，預計為發展商提供的80%一按。

↓長沙灣睿峰近年入伙單位狀況↓