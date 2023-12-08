「藍帶啤酒」代理榮興集團入市　5.1億購天后商廈、上一手蝕四成

上月港島區商廈錄得大額蝕讓個案。原由金輪天地控股（1232）持有的天后銀座式商廈電氣道68號金輪天地，在8月份被接管人接收成為銀主盤推出放售，並於10月底截標。該幢銀座式商廈最終以約5.11億元沽出，較2018年買入價8.44億元帳面貶值39.5%。接手新買家為榮興集團葉樹林家族。



資料顯示，銀座式商廈金輪天地在11月13日以5.11億元沽出，該物業總建築面積約51,971平方呎，即成交呎價約9,832元。新買家為榮興置富有限公司（WING HING WEALTH INVESTMENT CO., LIMITED），其公司董事包括葉樹林、葉振國、葉振都。

葉樹林於1971年創立榮興集團，旗下公司業務遍及內地，香港，澳門，台灣及東南亞，業務包括飲料、金融、酒店、地產以及運輸業。該集團早年經營雜貨舖，及後在取得美國藍帶啤酒的代理權。

據悉，該幢銀座式商廈由資本策略地產（0497）負責收購及重建，及後在2018年初以8.44億元轉售予金輪天地控股。

2018年買入價8.44億

不過金輪天地控股近年一直於市場上放售該幢銀座式商廈，如在2022年1月份，市傳該廈獲買家以10億元洽購，不過項目最終未能售出，及後2022年12月再推出放售，意向價9億元，雖然當時獲內地客洽購，截標日期亦延長，不過最終未能易手。

銀座式商廈金輪天地落成於2020年，位於為一幢電器道及琉璃街交界，樓高25層，共3部升降機；地盤面積約3,465平方呎，總建築面積約51,971平方呎，每層建築面積由1,808至2,603平方呎。