美聯：整體成交量將創歷史新低　 料明年「否極泰來」樓價升5%

2023年初「通關」一度令樓市「價量齊升」，但隨後市場充斥負面消息，樓市反彈力每況愈下，拖累樓市步入整固。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，自施政報告公布樓市「減辣」措施後，整體樓市氛圍漸見好轉，一手交投慢慢「重回正軌」，二手亦略有改善，惟仍難以改變今年交投處低水平的格局，樓價亦難逃「先升後跌」的命運。



該行料，今年全年一手成交將創10年次低；二手料創28年有紀錄最低成交紀錄；整體物業(住宅及非住宅合計)註冊量將創33年有紀錄以來的歷史新低，連續2年「價量齊跌」。



隨著近期多項利好因素出現，均刺激樓市進一步向俏，布少明預期，明年樓市將「否極泰來」，復現「價量齊升」，若撤辣及減息的雙重效應之下，全年樓價有力升約5%；至於租金亦有望延續強勢，全年或升約10%，繼續「跑贏」樓價。

不過，布少明認為，假如政府於明年2月底公布的「財案」未有在樓市「撤辣」，以及聯儲局減息步伐較預期為慢，屆時樓市前景勢難以樂觀，繼而打擊經濟復甦表現，故再次呼籲政府從善如流，在明年「撒辣」，令樓市盡快重拾正軌，協助帶動本港經濟復甦。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，雖然今年年底樓市表現漸見好轉，但始終反彈需時，估計2023年一手新盤成交量將錄得1.05萬宗，較去年全年增約14.9%，惟仍創近10年第2低位；二手住宅成交量則估計錄得約3.6萬宗，較去年進一步減少約2.2%，創28年有紀錄以來最低；至於整體物業註冊量料僅錄得約5.8萬宗，較去年進一步下跌約2.7%，勢創33年有紀錄以來的歷史新低。

樓價方面，在各種負面因素影響下，今年全年樓價先升後跌，料全年最終跌超過5%，延續去年全年樓價跌近15%的弱勢，樓價從2021年歷史高位下跌逾2成；當中只有租金逆市上升並錄得升幅，單計首11個月升約6.9%至近4年新高，相信主要由於早前暑假租務旺季，加上準買家觀望後市，轉買為租，以及各地人才持續湧港3大因素下帶動租金表現。