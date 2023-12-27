玖瓏山三房改一房　1152萬沽　業主持貨9年貶三成｜多圖

近期入市氣氛有所改善，但樓價未有上升跡象。沙田九肚山屋苑玖瓏山，於聖誕假期內錄一宗二手蝕讓成交，一伙三房單位以1,151.9萬元沽，呎價11,718元。原業主於9年前買入仍要輸474萬元，單位貶值近3成。



中原地產分行首席分區營業經理陳韻兒表示，該單位為玖瓏山天瓏閣1座中層B室，實用面積983平方呎，座向東南，享開揚山景。原則為三房套連工人套房間隔，但原業主將間隔更改為一房設計，並將其中一間客房打通成主人房衣帽間。

據悉原業主因有意換樓，於11月叫價1,350萬元放盤，經過雙方議價後以1,151.9萬元沽出折合呎價11,718元，換言之單位近兩個月累劈約198.1萬元沽。

↓↓玖瓏山天瓏閣1座中層B室↓↓

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持貨9年貶值近三成

翻查資料，屋苑自6月起共錄得19宗二手成交，其中只有一宗為獲利成交，其餘蝕幅介乎4%至32%。其中一伙日瓏閣第2座2樓C室於本月初以600萬元成交，呎價12,876元，成交蝕幅高達32%。

據知，原業主則於2014年以1,626萬元購入單位，持貨9年，現轉手帳面蝕讓474.1萬元，單位期內貶值約29.2%。