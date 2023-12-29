第一城價量齊跌　交投量創歷史新低　千禧年貨大賺逾兩倍轉手

二手交投持續乏力，據代理資料沙田第一城今年僅錄得218宗成交，創下有紀錄以來新低。而屋苑最新錄得17座中層B單位以520萬元成交，原業主早於2000年買入單位，持貨約23年，帳面獲利351萬元，單位升值約208%。



中原地產副區域營業經理伍錦基表示，是次成交單位為沙田第一城17座中層B單位成交，單位實用面積451平方呎，屬三房間隔，座向東北，望開揚景。原業主早前以630萬元叫價放盤，及後因應市況減價至520萬元易手，累減110萬元，或17.4%，實用平均呎價為約11,530元。

據了解，原業主於2000年以169萬元購入，持貨約23年，帳面獲利351萬元，單位升值約208%。另外，新買家為區內分支家庭客，購入單位用作自住。

沙田第一城價量齊跌

伍錦基表示，沙田第一城2023年共錄得成交218宗，較去年錄354宗下跌38%，創有紀錄以來新低。12月份實用平均呎價徘徊約12,471元水平，較去年同期錄約14,510元錄約14%跌幅，價量齊跌，呎價時光倒流至約16年中水平。

另指，今年樓市受加息及外圍因素等影響，新盤減價戰亦令二手受壓，樓價下行，市場觀望氣氛濃厚，其中今年5月更僅錄7宗成交，單月成交宗數創18年10月（7宗）後近5年新低。

展望明年，加息週期已達尾聲，明年有望開始減息，二手成交量有望於第一季受小陽春帶動而回升。