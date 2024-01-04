賣地計劃｜港府賣地收入遠遜預算　甯漢豪解話︰有分別絕對唔出奇

政府今日﹙4日﹚公布本季（即2023/24年度第四季）賣地計劃，發展局局長甯漢豪宣布季內不會推出住宅地皮招標出售，亦不會推出任何商業地皮，期內只會推一幅位於元朗的工業地皮招標。



翻查資料，2023/24年度首3季港府賣出3幅官地，共涉約73億元，而私人發展及重建補地價項目則涉50億元。換言之，首3季賣地收入僅123億元，佔政府全年度賣地收益估算850億元約14.5%，遠遜預算。

發展局局長甯漢豪就此解釋道，每個財政年度推什麼地，以至市場興趣及出價都十分影響當年賣地收益，另外私人土地地修定亦都有不確定性，例如政府與發展商何時完成地價商討，非政府可控制。

她續稱，在不同因素之下，每年實際賣地收益與原預算有分別「絕對唔出奇」，過去好多年亦見到這些情況，「有時係多咗，有時係少咗，而少咗的幅度有時係大，有時係細。」

本財年僅售3幅地皮涉72億 期內2幅住宅官地流標

資料顯示，本財年政府官地暫時僅售出3幅地皮，包括堅尼地城西寧街與域多利道交界項目、啟德第2A區2號地盤及3號地盤及大嶼山長沙東涌道項目，全部均為住宅地皮，合共總地價約72.73億元，遠低於本財年賣地收入目標850億元。本財年流標的住宅官地則包括荃灣油柑頭、東涌第106B區。