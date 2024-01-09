中資半年前3.1億賣產不成　會展廣場淪銀主盤被接管、估值2.5億

原由「華彩控股」的中國生態旅遊（1371）持有的灣仔會展廣場辦公大樓逾9,000平方呎的商廈單位，新近被沒收並由接管人推出放盤，物業最新估值約2.5億元。翻查資料，該物業在2023年6月份曾以3.098億元沽出，呎價更高達約3.44萬元，不過該宗高價成交在7月份撻訂收場，當時有消息指相關買家損失一成訂金，物業隨後重新放盤叫價3.2億元。



世邦魏理仕表示，獲接管人委託爲獨家代理，以「公開招標」形式放售灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓33樓7至9室，截標日期為2024年3月6日。物業可銷售面積約9,000平方呎，並以「現狀」出售。

是次由接管人放售之單位為，位處大廈中高層單位，可享開揚維多利亞港景觀。物業可銷售建築面積約9,000平方呎，樓底高達3.2米，單位內更設有私人洗手間。

灣仔會展廣場辦公大樓。（資料圖片）

去年同廈成交呎價約2.9萬至3.1萬

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部董事黄懿誠表示，受惠港鐵沙中線全面通車，灣仔北已成為香港其中一個最繁忙的交通樞紐，從會展港鐵站45分鐘內已可直達羅湖及落馬洲口岸。參考2023年會展廣場辦公大樓之兩宗成交，分別為銀建國際以2億元出售49樓01、02及09單位，呎價約29,000元，及一名台灣商人以約2.55億元出售27樓02、08至12單位，呎價約31,000元。

曾指套現所得資金削債務及利息開支、改善財務狀況

資料顯示，上述灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓33樓7至9室，原業主為前稱「華彩控股」的中國生態旅遊（1371），該公司在2023年6月份曾公佈以3.098億元沽出，成交呎價約3.44萬元。當時該公司更指，出售事項為公司提供以合理價格實現物業價值的良機，而出售事項所得款項將減少集團的債務及未來利息開支，從而改善本集團的財務狀況。