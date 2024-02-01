半新盤蝕讓停不了 將軍澳MONTEREY兩日蝕兩伙 平台戶3年蝕一球
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，市場續以蝕讓盤成交為主。當中將軍澳MONTEREY兩日連錄兩宗蝕讓成交。兩名業主皆在2020年中入市，其中一伙平台特色戶，兩者亦持貨逾3年，是次轉手帳面各損手逾一球離場。
其中，將軍澳MONTEREY 5座中層H室，實用面積370平方呎，屬一房間隔，座向西方，可享海景。中原地產分區營業經理劉紹剛表示，單位最初以658萬元叫價放盤，議價後減價40萬元，新近以618萬元易手，呎價16,703元。據知，原業主於2020年8月以763萬元購入上址，持貨逾3年，是次轉手帳面蝕讓145萬元。
平台特色戶3年蝕100萬
另外，同屋苑一伙平台特色戶亦蝕沽離場，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，涉及為6A座低層單位，實用面積343平方呎，採一房間隔，單位座向北方，擁平台花園，享市景，新近以600萬元易手，呎價17,493元。據知，原業主於2020年6月以700萬元購入上址，持貨逾3年，現轉手帳面蝕讓100萬元。
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