白石角天賦海灣銀主盤2000萬沽　較13年前一手賣出價低近30%

銀主持續劈價沽貨，大埔白石角天賦海灣一伙四房海景戶早前淪為銀主盤，新近以2,000萬元沽出。值得留意，該單位在2011年底由發展商一手賣出，當時作價為2,801.6萬元，反映最新作價較較13年前更低近30%。



利嘉閣地產首席聯席董事葉鎮江表示，上述成交個案為大埔白石角天賦海灣6座高層B室，實用面積約1,706方呎，屬4房雙套連工人套間隔，望海景。

新買家為區內投資者，早前尋找區內大單位作長線投資用途，覓得上述銀主盤即聯絡代理睇樓，認為單位間隔四正實用，景觀優美吸引，即洽商議價，最終以2,000萬元成交成功奪得心頭好，成交呎價約11,723元。

2011年發展商一手賣出價2801.6萬

據悉，上述單位於2021年底曾以約3,250萬元沽出，惟最終未知有否完成交易，最新成交較當時低約38.5%或1,250萬元。

另翻查過往成交資料，該單位最早於2011年12月由發展商一手賣出，當時作價為2,801.6萬元，反映目前最新成交價2,000萬元，不但較2021年底出現明顯低水，而且也較2011年12月低逾801.6萬元或28.6%。