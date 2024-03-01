擔心撤辣後遲買更貴 同區租客1850萬購北角豪廷峰三房
撰文：黃祐樺
出版：更新：
財政預算案宣佈全面撤辣，激活二手交投，更出現「轉租為買」的成交個案。北角豪廷峰錄首宗撤辣後成交，業主新近以1,850萬元沽三房，持貨14年，是次轉手賺逾三球。
美聯物業分行高級營業經理江雲龍表示，是次成交為北角豪廷峰1座高層C室單位，實用面積約為860平方呎，屬三房連套房間隔，新近以1,850萬元沽出，呎價約為21,512元。屬撤辣後該屋苑首宗成交。
撤辣後首錄成交 即賺逾三球
據知，新買家為同區租客，因擔心撤辣後遲買會貴，且單位合符其需要決定入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為2103萬元，即最新成交價較估價低253萬元或12%。
據知，原業主於2010年10月以約1,530萬元購入上述物業，持貨14年，是次轉手帳面獲利約320萬元，物業升值約21%。
銅鑼灣希雲大廈獲批強拍令 底價逾24億、較4年前估值高五成印花稅辣招全撤奏效 新盤昨單日錄53宗成交 投資者連掃10單位賣地計劃｜美聯料8幅住宅地估值共188億 小瀝源每呎地價逾4500元賣地計劃｜仲量聯行：抽走金鐘廊商地 避免浪費貴重地皮恒大許家印布力徑洋房遭接管招標 市值5億、呎價逾10萬