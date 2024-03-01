擔心撤辣後遲買更貴　同區租客1850萬購北角豪廷峰三房

財政預算案宣佈全面撤辣，激活二手交投，更出現「轉租為買」的成交個案。北角豪廷峰錄首宗撤辣後成交，業主新近以1,850萬元沽三房，持貨14年，是次轉手賺逾三球。



美聯物業分行高級營業經理江雲龍表示，是次成交為北角豪廷峰1座高層C室單位，實用面積約為860平方呎，屬三房連套房間隔，新近以1,850萬元沽出，呎價約為21,512元。屬撤辣後該屋苑首宗成交。

撤辣後首錄成交 即賺逾三球

據知，新買家為同區租客，因擔心撤辣後遲買會貴，且單位合符其需要決定入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為2103萬元，即最新成交價較估價低253萬元或12%。

據知，原業主於2010年10月以約1,530萬元購入上述物業，持貨14年，是次轉手帳面獲利約320萬元，物業升值約21%。