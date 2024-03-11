康怡花園「意頭價」818萬沽　上手業主持貨4年勁蝕270萬

雖然整體樓市在撤辣後轉旺，不過高峰期接貨的業主依然要大幅蝕讓。大型藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園，一伙三房戶以「意頭價」818萬元沽出，不過原業主在2019年以1,088萬元買入，是次沽貨帳面勁蝕約270萬元，蝕幅高達約25%。



美聯物業首席高級營業經理蔡玉峰表示，上述成交為康怡花園為H座低層8室，實用面積約為685平方呎，為三房連套房間隔，單位近期原本叫價約858萬元，並獲外區客垂青，由於樓價吸引及買家看好後市，故議價後以818萬元成交，折合呎價約為11,942元。

新買家見撤辣加快入市決定

蔡玉峰又表示，受撤辣效應帶動，而見單位樓價合預算，新買家加快入市決定。

原業主於2019年3月以約1,088萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕讓約270萬元，物業貶值約25%。