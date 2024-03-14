廣州寵物醫院高壓氧艙爆炸　女貓主頭骨五官破碎　家屬證實已去世

廣州有女生早前帶愛貓到寵物醫院求診，期間一部供寵物使用的高壓氧艙故障，零件彈飛砸中女生，她當場五官碎裂、頭骨爆裂。

3月13日，其丈夫在社交平台透露妻子已離世。3月14日，涉事寵物醫院也證實傷者已去世，並指一直有專人跟進事件。



據此前報道，2月19日，一名女顧客帶同愛貓到廣州愛諾百思動物醫院接受高壓氧艙治療，她在一旁陪同等待時，高壓氧艙疑似發生爆炸，致其受傷。其丈夫多次在微博更新最新情況，其中在2月27日，他發文稱「醫生說大概率腦死亡了，我接受不了」。

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出事24天後，傷者丈夫3月13日在微博連續發文表示妻子已經去世，「腦電圖沒有任何波動，沒有自主呼吸，沒有反射，我叫她也聽不見」、「沒有搶救過來，心跳也沒了」、「剛從太平間出來，下了好大的雨」。

3月13日晚，傷者好友也在小紅書上證實消息，「醫院已經盡力搶救，但實在傷得太重」。

涉事的廣州愛諾百思動物醫院（江南西分店）工作人員表示，寵物醫院一直積極配合解決此事，傷者所在的醫院也一直有人跟進配合，惜傷者最終沒有搶救過來，已經去世。

涉事的廣州愛諾百思動物醫院。（極目新聞）

有關部門工作人員則表示，他們一直在關注此事，政府部門一直協助家屬和寵物醫院，「這個事情主體還是企業那邊。我們當時也做了院方的工作， 讓院方積極主動去配合調查。如果真發生了不好的結果，我覺得院方應該站出來，主動承擔社會責任」。