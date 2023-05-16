81歲富婆Martha Stewart成《Sports Illustrated》最高齡水着模特

高齡81歲的全球知名作家、「美國生活大師」Martha Stewart（瑪莎斯圖爾特）登上了美國體育雜誌《Sports Illustrated Swimsuit Issue Illustrated Swimsuit》（運動畫刊泳裝特輯）2023年5月18日將發行的雜誌封面，成為該雜誌史上最高齡的泳裝模特兒。



自信的笑容搭配泳裝造型迷倒眾人，雜誌也發推稱這次封面為「史詩級」，強調「我們是認真的」，獲得許多讀者支持。

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據雜誌介紹，Martha Stewart每月透過她的文章、電視節目、書籍和相關產品吸引超過1億粉絲，目前為止她已出版了99部關於生活風格的著作，還曾獲得艾美獎最佳電視節目主持人。

《CNN》報道，Martha Stewart成為該體育雜誌有史以來最年長的泳裝模特兒，她在多明尼加拍攝雜誌照，總共換了十套泳裝造型，Martha Stewart說，當她聽說自己將登上《Sports Illustrated》的封面時，「我想說，噢那真是太好了，我將成為登上封面的最年長的人」。

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Martha Stewart說，她對於年齡其實不會想太多，「但我認為這是歷史性的」。Martha Stewart在雜誌中穿上泳裝、有時搭配草帽、墨鏡和外套，展現出她的自信模樣，她的支持者們也予以盛讚「感謝你證明了，人不論年齡都可以很辣！」、「女王！」、「你看起來真的棒呆了」。

她在Instagram上寫道，自己很高興能登上《Sports Illustrated》：「我希望這本雜誌封面能激勵你挑戰自我，嘗試新事物，不管你正處於人生的哪個階段。改變、進化、無所畏懼——這些都是非常美好的事物。」

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