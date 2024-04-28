巴基斯坦美女年幼被河南夫婦收養　長大成人做網紅：想買樓報恩

河南一名22歲的巴基斯坦美女范梓鶴近年來，因獨特冷豔的氣質，加上一口流利的河南話，圈粉無數，還有人稱她為「埃及豔后」。她坦言，20年前的自己只是個孤兒，沒有現在的父母就沒有她，希望能賺錢在城市裏買樓，報恩二老的養育之恩。



據《澎湃新聞》報道，22歲的范梓鶴出生於巴基斯坦，一口流利的河南話與外表形成反差，吸引不少粉絲。目前她的抖音帳號擁有54.5萬名粉絲，希望能藉此運營創收，給父母在城市裏買樓。

按圖看清范梓鶴靚相！

+ 5

范梓鶴表示，父母20多年前在巴基斯坦打工時，因緣際會之下，遇到了還是孤兒的自己，便將她帶回河南養育成人，從小到大都跟村裏的孩子一起生活，「好多人問我為什麼這麼孝順，我說如果沒有我爸媽，就不會有今天的我，是他們不顧世人的眼光選擇收養我。」

延伸閱讀：386萬粉絲「農村窮家女網紅」竟是造假 狂騙逾千萬住豪宅戴名錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 52

2021年，她因「蹲在門口吃麵條」的影片而爆紅，高挑纖瘦的身材，加上深邃的五官及獨特氣質，不少人笑說，「河南人也有了自己的埃及豔后。」現在，范梓鶴透過分享生活的影片，希望能賺大錢，幫父母買一個好的單位，報答這些年的養育之恩。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】