清華才女朱令鉈中毒逝世　中國最高檢受理朱令父母重啟調查申請

清華大學女生朱令30年前被投毒，但調查無果。朱令父母上月向最高檢提出重啟該案調查，中國最高人民檢察院已受理。



據微信公眾號「朱令我們在一起」5月1日發文稱，朱令母親已經收到最高檢的短信通知，稱來信已收悉，根據相關法律規定，已將來信交由北京市人民檢察院審查辦理。朱令母親也收到北京市人民檢察院的通知。



清華才女朱令鉈中毒逝世 父親申請繼續偵查案件：不會原諒兇手

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朱令父母4月中向最高檢提交《偵查監督申請》，請求「對朱令被投毒一案偵查過程中有關部門的違法行為進行監督，對其提出糾正意見或者檢查建議，並督促其對該案繼續偵查」。

據此前報道，朱令1992年考入北京清華大學化學系，成績優異外，會彈琴還是游泳健將。1994年，朱令21歲那年她卻突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，查不出病因。1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

清華才女朱令50歲逝世 鉈中毒全身癱瘓近30年 兇手仍逍遙法外

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警方調查後發現，朱令兩次被人蓄意投毒，朱令因此「鉈中毒」。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，警方調查中認為，朱令的室友孫維涉有重嫌且她也是從清大實驗室有機會取得「鉈」的學生。

北京警方曾在2013年5月8日回應朱令案稱，由於鉈中毒測試報告出得太晚，相關場所無監控設施，犯罪痕跡物證已滅失，孫維之後移民美國並改名，目前在澳大利亞定居。

朱令在過完50歲生日後，朱令則因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了近30年，智商只剩下7歲，她於2023年12月22日22時59分離世，案件再次獲得世人的關注。

據「朱令我們在一起」公眾號稱，朱令父母向最高檢所提交的《偵查監督申請》中，提出當年有關部門的偵查行為中存在一些違法之處，包括一，「結辦」案件違法；二，沒有認定犯罪嫌疑人，與事實不符；三，解除對孫某的出國限制並為其變更身份信息違法；四，以缺少「直接證據」為由不作為，於法無據。