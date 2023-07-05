二十四節氣｜小暑5大禁忌　3類人小心出事　銀包放1物可發大財

2023年7月7日迎來24節氣之一的「小暑」，代表天氣將逐漸炎熱。



這天坊間也流傳有不少民俗禁忌，對此，命理專家小孟老師在Facebook分享小暑5大禁忌，並教授發大財秘招。

一個圖輯看清小暑5大禁忌及開運方法（點圖放大閱讀）：

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小孟老師表示，在節氣中古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮。」顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱。

小暑5大禁忌：

1. 小暑不宜曝曬

由於小暑天氣逐漸炎熱，小孟老師建議，不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2. 忌辛辣與油膩食物

小孟老師提醒，小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火造成腸胃不順。

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3. 室內冷氣不宜開太強

小孟老師說，室內冷氣不宜開太冷，因為室內若開太冷，但室外太熱，因為溫差變化大，恐發生頭暈不適症狀。

4. 忌安門

小孟老師表示，小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，且又容易淹水，因此古人在農民曆上特別寫「勿安門」，代表「安門」的話，容易有水「淹上門」。

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5. 3種人易有衰事：

小孟老師點名，屬猴者當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

此外，雙魚座受到海王星與土星逆行，不宜去海邊或河邊以免沖到「水煞」。

摩羯座（山羊座）則是受海王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。

小暑開運法

小孟老師建議，小暑可準備一張黃色的紙，在黃紙上剪3個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，3個太陽也代表三陽開泰，再放到利市封裡，放在銀包3天再丟掉，就能招來強大的財氣。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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