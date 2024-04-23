作家勸「這10天千萬別去日本旅行」　網民一看崩潰：已訂機票酒店

香港人熱愛到日本旅行，不過台灣作家福澤喬近日表示，4月27日至5月6日是日本的黃金周，當地人會在這10天的假期到國內各地旅遊。



因此他提醒，這段期間不要到日本玩，各觀光景點恐會人擠人。

貼文一出，不少已訂機票、酒店的網友崩潰直呼「來不及改了」。

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福澤喬近日於臉書粉專「Joel來談日本」發文指出，由於4月27日到5月6日是日本的黃金周，長達10天的休假帶動當地國旅，不少日本民眾會趁此假期到各地遊玩，因此黃金周也是當地旅遊業最忙碌的時候，他建議想去日本旅行的民眾，最好要避開這段期間。

而日本黃金周其實是由4個日期相近的國定假日組成的大型連假，包括4月29日的昭和之日、5月3日憲法紀念日、5月4日綠之日、5月5日兒童之日等，作為日本最長、日本人最期待的連續假期，這段期間也是日本國內旅遊最繁忙的時候。

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話題一出，有經驗的網友紛紛喊道：

「日本的黃金周我領教過了，以後也不敢在這段時間到訪，真的嚇到吃手手」

「黃金周千萬別出現在日本，很可怕的人潮」

「自由行的旅客要擔心找不到吃的地方」

「曾經遇過日本黃金周，真的人很多」

「這段時間是不宜去，太擠迫了」

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不過也有網友質疑，4月30日到5月2日當地並非國定假日應該要上班，為何會是10連休？對此，福澤喬則回應，不少人會透過請假的方式讓假期變成10天。

此外，還有其他早已訂好機票、酒店的網友崩潰直呼「來不及改了」。

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