甘肅村幹部深夜聚餐喝酒　婦女主任凌晨返家　遭醉酒司機拖行死亡

據《大風新聞》，4月26日凌晨，甘肅白銀會寧縣平頭川鎮某村成姓婦女主任下車時被拖拽不幸墮亡。據親屬稱，該位村委女幹部前一天被喊去喝酒，是在一場酒局後出的事，他們希望知道真相，於是求助媒體。



5月10日，記者從當地警方處獲悉，目前縣公安局刑偵大隊正在調查。許多網民則懷疑事情不單純，更要求徹查「一群村幹部深夜喝酒是否有違法亂紀成分。」



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被喊去喝酒 村委會女幹部凌晨下車時被拖拽不幸墮亡

甘肅白銀郭先生是死者成某的侄子。據他介紹，成某生前擔任村婦女主任，4月26日凌晨被拖拽墜亡。據死者家屬反應，事發前一天，因為鄰村村委祝賀新任領導，相關人員喊了成某一起喝酒。

郭先生表示，事發時是凌晨1點多，地點是在平頭川鎮馬路村街道。當時成某示意車內人員要下車，去街道邊陪讀的兒子的出租屋，「車子經過街道，我嫂子說要下車，但是開車的姓朱喝酒了，他沒有理會，車一直沒停，她打開車門一隻腳已經下去著地，一直拖行從車里墮亡的。」

郭先生，成某年僅39歲，是一個樂觀活潑的人，「她20歲嫁給我大哥，我還參加過他們的婚禮。現在家裡留下兩個孩子，一個要參加高考，一個將參加中考，上面還有生病的老人。」

送醫後醫院報警，親屬稱駕車者被抓

「姓朱的已經被刑拘，我們也聯繫不到他本人。」郭先生告訴記者，事發後村委會先知道的情況，「他們把人拉到醫院，醫院報的警，警方立案了，縣公安局的（民警）也下來了，我們現在都在殯儀館守靈，後事還沒有辦。」

成某丈夫的弟弟向記者證實，現在正在協商處理，「現在家屬在等屍檢報告，屍檢報告不下來，交警還結不了案，現在遺體還在殯儀館。」

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當地政府機關避而不談

《大風新聞》報道，記者多次撥打該鎮負責人電話，均未接聽，截至發稿，也未回覆記者發去的採訪短信。5月10日，記者致電大溝鎮政府一位負責人，「什麼時候的事情啊？你電話打錯了。」對方隨即掛掉了電話。

5月10日，事發14天，記者聯繫會寧縣政府辦，工作人員答稱：「這個事情我說不上，你看一下鎮政府或者聯繫縣公安局吧。」

之後，記者聯繫會寧縣公安局平頭派出所，民警表示當天接到110報警，「我知道，出警是我們出的，現在是縣公安局在調查。」

網民點睇：

「幾個村的村幹部集體聚餐到凌晨一點左右，這也夠瘋狂的了，這最起碼是嚴重的違紀了，若真的是酒後或者是醉酒駕駛，就涉嫌犯罪了。造成了人員傷亡就更是罪加一等了。這麼多的幹部聚餐在本地肯定是影響極壞的，要是嚴查細查，必有惡果存在。」

「感覺事情沒有那麼簡單，車沒停女的都下車是不是遇到什麼令自己不舒服的事，找個藉口下車，開車的故意不停？才造成的這個事故，建議嚴查，還死者一個公道！」

「這個情節有點嚴重，背後有哪些罪行？貪污腐敗？侮辱婦女？醉駕？過失殺人致死？…」

「大家的沒發現嗎？基層幹部帶頭喝酒聚餐，完了喝酒還酒駕，這又違反作風又犯法來著，都沒人發現嗎？」

