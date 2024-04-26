校園活春宮｜小情侶「孟子像旁激戰」影片瘋傳　校方斥：做得不對

現代兩性觀念越來越開放，甚至還有些許情侶會在四下無人之際於戶外大戰。



其中，大陸河南省鄭州升達經貿管理學院，近日就有學生在校園內目睹，有一對情侶竟公然在孟子雕像旁「跨坐激戰」。

影片曝光後立刻在網路上掀起熱議，而校方也出面證實此事，強調會加派人力巡邏、避免類似情況再度發生。

點圖放大瀏覽影片截圖：

+ 7

綜合陸媒報導，大陸網路近日流傳一段短片，內容為河南省鄭州升達經貿管理學院內，有一對情侶公然在校園內孟子雕像旁「跨坐激戰」的畫面。

從影片中可見，女子直接跨坐在男友的腿上，2人不但深情擁吻，還不斷地扭腰擺臀、前後晃動，令附近目擊學生與行人驚訝不已。

【延伸閱讀】台灣商場活春宮影片瘋傳｜年青男女疑眾目睽睽口交 女Sales看呆（點圖放大瀏覽）：

+ 9

影片曝光後，不少大陸網友笑說：

「不知羞恥啊，孟子還在旁邊呢」

「開個房都不用100人民幣，何必呢」

「孟母又要搬家了」

「孟子在現場，老子看直播」

「春天到了」

不過，也有一些網友從情侶衣著整齊判斷：

「應該只是在外面蹭蹭，不用想太多」

「過過乾癮而已啦」

【延伸閱讀】元旦活春宮｜馬路旁大膽激戰「姿勢豪邁」 網民同情：酒店都客滿（點圖放大瀏覽）：

+ 13

針對這起校園活春宮事件，鄭州升達經貿管理學院也對外說明，經校方調閱校園監視器畫面後，證實的確有情侶在孟子雕像旁的長椅上做出不雅行為，並認為2人「做得不對」，應受到外界譴責。

校方也承諾，他們將加派人力巡邏，避免類似情況再度發生。

延伸閱讀：

詐2.2億課金封神！29親友受害「媽也被騙」 陸女校長墜江淪腐屍

【本文獲「TVBS」授權轉載。】