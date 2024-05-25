超短裙辣妹大鬧內地商場 嘶吼躍起屁股着地打滾 男伴反應曝光
撰文：中天新聞網
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最近一段影片在網絡上瘋傳，引發討論，可以看到事發地點位於內地某處商城，1名身穿短裙的辣女子，突然鬧起了脾氣，直接坐在地上打滾，而一旁男伴見狀，則完全沒有要安撫她的意思。
這段27秒的影片在推特上瘋傳，可以看到1名肩背達菲熊包包、穿着白色上衣搭配小短裙的女子，朝着一旁身穿粉紅色上衣的男子瘋狂嘶吼，吼到全商場都聽得到她的聲音，接着開始跺腳，然後凌空飛起一屁股坐在地板上，相當生氣地爆捶地板。
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即便女子多麼樣地歇斯底里，粉紅上衣男就是不願意理她，只見他將手背身後在一旁瞎晃着，影片在網上曝光後引發一陣討論。
不少網友看完這段影片，紛紛給出評語：「她還覺得自己是個大寶寶」、「我家小孩一個十歲、一個六歲，也不曾在外這樣過，會被我電死」、「沒有公主命就別有公主病」、「她可能還把自己當小孩子看待」。
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