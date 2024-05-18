40小時不換M巾　杭州女下體脹痛寸步難行　竟感染這高發婦科病

杭州一名27歲女子近日去新疆旅行，旅行期間來了月經。她在坐火車回程時，因為條件有限，衛生棉40個小時沒換，回來後下體痛爆，慘寸步難行，最後還不得不去醫院。醫生檢查後驚呼，已經發生嚴重感染，必須要做手術切開引流。



據《新聞晨報》報道，不久前，杭州一名女子出去旅遊，回來卻寸步難行，艱難地挪到醫院後才知道自己惹上的麻煩還不小。

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小方（化名）今年27歲，不久前跳槽成功。趁著換新工作的間隙，她去了新疆旅行。在回來的路上，她感到私密處有些灼熱和瘙癢。當時沒太在意，沒想到等坐了40多個小時火車後，那兒更已經腫脹難忍。

回家3天後，小方的症狀越來越嚴重，直到脹痛到無法行走，才來到了杭州市第一人民醫院婦科就診。

接診的婦科醫生在為小方做了檢查後，發現她私密部位的右側下方皮膚已經出現了明顯紅腫，而且壓痛十分明顯，最終小方被確診為「前庭大腺囊腫」。

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根據小方的描述，原來在回來的火車上，恰逢經期，車上人多，洗漱條件也有限，小方就沒有及時更換衛生棉，40多個小時下來後就不對勁了。

醫生推斷，這很有可能是她在火車上使用衛生棉時間過久，悶熱和刺激雙管齊下所致，而且她情況較為嚴重，已經發生感染。由於感染比較嚴重，醫生不得不為她進行了手術切開引流，經過抗感染治療後，小方順利康復出院。

醫生表示，像這樣因為長期使用衛生棉導致前庭大腺囊腫的患者並不少。前庭大腺是女性內生殖器的組成部分。當病原體侵入前庭大腺時，就可能引起腺體、腺管的急性化膿性炎症，形成前庭大腺炎。當腺管開口因炎症腫脹導致膿液積存不能流出時，便形成了前庭大腺囊腫。

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「這個病在育齡期婦女間高發」，醫生說，正常情況下，前庭大腺的腺體「隱藏得很深」，並不能觸及，因此，自行用手便能觸及腫塊時，就應及時到醫院就診，查看具體情況。

醫生表示，近年來前庭大腺囊腫發病率有所上升，臨床表現為大陰唇腫脹、疼痛、灼熱感，行走不便，嚴重時導致大小便困難，坐立不安等等，十分痛苦，會給生活帶來極大困擾，而保持良好的生活方式可以大大降低發病率，要勤洗澡、換內褲，經期勤換衛生棉，儘量選擇透氣面料衣物。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】