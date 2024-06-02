上海女凌晨搭網約車疑遭司機親吻猥褻　曹操出行：對車輛封號處理

日前，上海一女子凌晨搭網約車回家時，在後座睡著，抵達目的地醒來時卻發現司機正坐在身旁親吻她的臉頰。對此，涉事平台表示，該事件發生後，公司高度重視已組建專項小組展開調查，始終積極配合警方調查，警方亦正在對該事件進行調查，尚未確定結論，「在調查結果明確之前，我們已對司機做出封號處理。」



據《南方都市報》報道，5月30日淩晨2時56分，上海女生西西通過出行平台打了一輛網約車從餐廳回家，接單的是平台上的第三方出行服務商的「曹操出行」。

西西回憶稱，她與朋友聚餐喝了一杯酒，上車了感到疲憊就打算睡一會。起初司機從前排遞了一個枕頭說可以躺著睡，惟出於警惕和奇怪便拒絕，此後未忍住困意繼續睡著。「當我再次醒來，發現他不知何時上了後座，在我的左側並親吻我，我立馬驚醒把他踹開並小跑下車，其間我整個人被嚇壞了。」西西當即進行報警，並向平台投訴。

上海女遭網約車司機親吻猥褻，事後第一時間向警方報警。（南方都市報）

西西認為，在自己沒有告知具體單元樓，只填寫小區大門口為目的地的情況下，司機擅自將車開進距離大門口較偏遠的停車位。她調取小區監控後發現，近凌晨4點時，司機從前排下車鉆進後排座椅並關上車門，與西西獨處約10分鐘。

對此，司機自稱將車開入小區是擔心擋住往來車輛，去後座是為叫醒西西。然而西西認為，「但當時已經淩晨4點，怎麽會有來往的車？而且我們小區屬於有車住戶不多的小區。」且「有什麽必要單獨上到後座並把門關上進行一個長達10分鐘的叫醒？」

西西將自己的經歷分享到網絡後，遭網民質疑，是否其喝酒出現幻覺，以及是否進行DNA檢測存證。西西強調說，司機親吻她的舉動是「我親眼所見」。對於DNA檢測，警方表示，「司機口供是他上後排拍醒我，所以檢測到DNA也不能直接證明他猥褻我。」

據悉，目前網約車平台普遍配有錄音錄像功能，作為司乘糾紛時的重要依據。其中錄音功能會在行程開始後默認開啟，而錄影功能默認關閉，需要乘客通過手動設置開啟。

據西西介紹，由於司機上後座前就已結束了行程訂單，行程錄音也隨之結束，所以行程結束後司機有無叫醒行為沒有錄音佐證，小區監控亦無法拍到司機在車內行為，需調取行車記錄作為證據。經後續溝通，平台方亦表示，該車為加盟車的社會車輛，沒有行車記錄。

曹操出行方面回應稱：「該事件發生後，公司高度重視，始終積極配合警方調查。安全、城市和體驗團隊第一時間組建專項小組展開調查。目前，警方正在對該事件進行調查，尚未確定結論。在調查結果明確之前，我們已對司機做出封號處理。」