上海漢食用河豚後唇舌手腳發麻　人工養殖也有毒性嗎？

上海的王先生近日因飯後唇舌、手腳發麻到醫院求診，經追問得知，他入院前曾食用人工養殖的河豚。醫生考慮是河豚中毒，立即予以洗胃、水化等治療，所幸經及時治療後，王先生轉危為安，目前已出院。



王先生日前到上海浦東新區人民醫院求診。他自述飯後唇舌麻木，手腳也發麻，無法行走，伴有頭暈、胸悶等症狀。經追問得知，王先生入院前數小時曾與朋友進食自己煮的河豚，隨後出現不適症狀，他也考慮到可能是食用河豚中毒，怕出意外，於是立即到醫院就診。

醫生獲得相關信息後，結合輔助檢查，考慮河豚中毒，立即予以洗胃、水化等治療，隨後收入監護室密切觀察，所幸經及時治療後，王先生轉危為安，目前已出院隨訪。

王先生提到，當天他與兩位朋友食用人工養殖，俗稱為「小巴魚」的河豚。兩位朋友只吃用部分魚肉，飯後並無明顯不適症狀，王先生不僅吃用魚肉，還有吃魚的肝臟，最後出現四肢麻木、胸悶的表現。

上海市浦東新區人民醫院。（上觀新聞）

急診與重症醫學科醫師袁野介紹，河豚體內的河豚毒素主要存在於河豚的肝臟和卵巢中，河豚的肌肉、血液中也含有少量毒素。且河豚體內毒素隨季節變化有所差異，春季毒性最強。

在中國，河豚有30餘種，常見的有紅鰭東方、暗紋東方等。目前人工養殖的河豚，是尚未發育成熟的河豚，稱為「小巴魚」，即王先所進食的品種。

王先生食用人工養殖的河豚後唇舌、手腳發麻，自行到醫院求診。（微信公眾號＠上海網絡辟謠）

袁野表示，人工養殖的河豚因食物鏈改變，其毒性會減弱，比野生的低幾十倍，屬於低毒，但其魚卵、肝臟毒性仍較強，因此食用養殖的河豚，尤其是食用內臟仍有中毒的風險。若當時王先生是食用野生河豚，後果將不堪設想。

河豚有「長江第一鮮」的美譽，在海洋中長期以貝類和甲殼類生物為主食。不過，貝類和甲殼類生物中含有「嗜鹽弧菌」，這種細菌在某些條件下會分泌產生河豚毒素（TTX），河豚魚再通過捕食此類生物，使體內不斷累積河豚毒素。

目前，河豚毒素無特效解毒藥，臨床上主要以對症治療為主。袁野提醒，若民眾進食河豚後出現不適，需立即催吐自救，並及時到醫院就診，詳細告知醫生河豚進食史，以便醫生對症治療。民眾享用河豚時，不僅要選擇有資質的餐飲企業，更要避免進食卵巢及肝臟。