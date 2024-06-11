瘋傳升降機超載「8人僵持10分鐘」無人肯讓步 網民：全是狠角色
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
都沒人想讓步！中國大陸近日發生了一起令人傻眼的事件引起關注。
河南鄭州一部電梯裡，因為超載而不斷發出警報聲，沒想到電梯內7女1男寧願僵持10分鐘，也沒有人要讓步。消息曝光後，引起熱烈討論，網友笑喊「一個比一個牛」、「都是狠人」。
男子被點名勸「紳士一點」仍無動於衷 點圖放大看看：
+5
根據《北京頭條》報導，網路上最近流傳了一部影片，影片中可看見7女1男站在電梯內，但因為電梯超載而不斷發出警報聲。
令人感到不解的是，電梯內的人寧團將持10分鐘，也沒有人願意讓步。
而在外等著搭乘電梯的民眾也看不下去，無奈對著電梯大喊「男孩子下來吧紳士一點」，但仍不為所動，就連保全上前勸阻也無果。
【延伸閱讀】只有B2嘅大廈 電梯竟自己落到B4 關門前突有隻手擋住（點圖放大閱讀）：
+30
報導未提及後續的處理方式，拍攝民眾表示第一次遇見這樣的狀況，等了10分鐘後便無奈離開。
消息曝光後，就有不少網友紛紛留言寫下：
最後上來的下去就好了。
居然能僵持10幾分鐘。
看來大家都不急。
電梯超載是很危險的，這些人僵持十分鐘無人肯下，說明這些人沒有安全常識，一個比一個愚蠢。
【相關圖輯】機場升降機門「突然打開」 印尼女踏空墜𨋢槽慘死（點擊放大瀏覽）：
+16
另外，也有網友認為不應該道德綁架男生：
不是因為男生才必須讓啊，誰最後一個上的自覺點下來才對吧！
紳士是對男性的壓迫和道德綁架！
健力士世界紀錄最短扶手電梯在日本這裏 僅83.4cm高5級搭乘需8秒有片｜台北捷運扶手電梯驚魂事故 上行突轉向下 近30人摔成一團慎入︱台女電梯內提醒鄰居戴好口罩 竟遭對方持刀攻擊、挖眼沙特阿拉伯國王出訪9天行李竟達506噸 誇張清單曝光：有車有電梯搭扶手電梯應否讓人左邊通行？台媽拖小孩堅持不讓惡大叔爆衝突
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】