瘋傳升降機超載「8人僵持10分鐘」無人肯讓步　網民：全是狠角色

都沒人想讓步！中國大陸近日發生了一起令人傻眼的事件引起關注。



河南鄭州一部電梯裡，因為超載而不斷發出警報聲，沒想到電梯內7女1男寧願僵持10分鐘，也沒有人要讓步。消息曝光後，引起熱烈討論，網友笑喊「一個比一個牛」、「都是狠人」。

河南鄭州一部電梯裡，因為超載而不斷發出警報聲，沒想到電梯內7女1男寧願僵持10分鐘，也沒有人要讓步。影片曝光後，引起熱烈討論。（微博@北京頭條）

河南鄭州一部電梯裡，因為超載而不斷發出警報聲，沒想到電梯內7女1男寧願僵持10分鐘，也沒有人要讓步。影片曝光後，引起熱烈討論。（微博@北京頭條）

男子被點名勸「紳士一點」仍無動於衷 點圖放大看看：

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根據《北京頭條》報導，網路上最近流傳了一部影片，影片中可看見7女1男站在電梯內，但因為電梯超載而不斷發出警報聲。

令人感到不解的是，電梯內的人寧團將持10分鐘，也沒有人願意讓步。

而在外等著搭乘電梯的民眾也看不下去，無奈對著電梯大喊「男孩子下來吧紳士一點」，但仍不為所動，就連保全上前勸阻也無果。

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報導未提及後續的處理方式，拍攝民眾表示第一次遇見這樣的狀況，等了10分鐘後便無奈離開。

消息曝光後，就有不少網友紛紛留言寫下：

最後上來的下去就好了。



居然能僵持10幾分鐘。



看來大家都不急。



電梯超載是很危險的，這些人僵持十分鐘無人肯下，說明這些人沒有安全常識，一個比一個愚蠢。



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另外，也有網友認為不應該道德綁架男生：

不是因為男生才必須讓啊，誰最後一個上的自覺點下來才對吧！



紳士是對男性的壓迫和道德綁架！



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】