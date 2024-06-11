內地女孩北冰洋捕蟹月入13萬元　網民熱議：真的拿命換錢

內地一名30歲的女子在北冰洋捕蟹，月收入高達13萬元人民幣，引發不少網民的羨慕。不過，當得知捕蟹背後的危險與艱辛，令網民直呼「真的是拿命換錢」。



內地一名30歲的女子在北冰洋捕蟹，月收入高達13萬元人民幣。（網上圖片）

捕蟹的船隻。（網上圖片）

船員們都說，劉一凡是這麼多年來他們見到的第一個中國女性。（網上圖片）

綜合內媒報道，現年30歲的劉一凡，三年前辭去國企工作前往挪威與男友團聚。今年3月，她從一艘北極捕蟹船上出海歸來，分享了自己在北冰洋的經歷。影片中，船員們都說，劉一凡是這麼多年來他們見到的第一個中國女性。

值得一提的是，一次捕蟹過程中，劉一凡賺到了20萬挪威克朗（約合13萬元人民幣），引發了眾多網民的的好奇和詢問。然而，她強調這並非詐騙，而是她自願參與的興趣項目。

劉一凡說，決定捕蟹是因為聽說很賺錢，而且能展示自己的力量。她準備了一些毛衣、內衣、襪子等衣物和洗漱用品，以及暈船藥。上了捕撈船後發現船比想象中大，船員工作節奏是白、夜兩個班次，一次6小時。工作時間為淩晨2點至8點，8點至下午2點休息，然後再做到晚上8點，第二天繼續。

劉一凡也發現船上的工作環境非常特殊，如衛生、食堂座位等規定都需要嚴格遵守。在一次晚飯後，她被要求留下打掃衛生，但由於溝通不暢，導致了一些誤會。

捕蟹船隻周圍的冰面。（網上圖片）

捕蟹期間見到的野生北極熊。（網上圖片）

船隻上出現對女性不友好的字眼。（網上圖片）

網民表示捕蟹真的很危險。（網上圖片）

劉一凡在北冰洋捕蟹的經歷展示了她對挪威工作環境的適應能力和對自己權利的堅持。盡管面臨困難和挑戰，她通過自己的努力和勇氣，最終成功應對船上的工作環境，並保護了自己的權益。

網民點睇：

「你以為你是去捕蟹，實際上你去海上可能只是漂洋過海去緬甸。」

「這是全球第一危險職業，死亡率遠超排其後的飛行工程師和伐木工。」

「捕蟹環境惡劣不說了，真的很危險，真的是拿命換錢。」

「我還是安心做個朝九晚五的低薪打工人吧！小命更重要啊！」

「說實話她掙的這些錢，夠不夠她維持在北冰洋的各種必須開銷啊。」

